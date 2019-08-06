Сочи, Краснодарский край, 6 августа, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Научно-технологический университет «Сириус» начнет работу в 2019 году, в нем будет вестись подготовка по основным направления глобального технологического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 6 августа в Сочи на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех». Он отметил, что «Сириус» должен быть ориентиром для обновления всего отечественного образования.

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«Уже в этом году — это далее, следующий шаг — начнёт работу научно-технологический университет «Сириус», который будет вести подготовку по ключевым направлениям глобального технологического развития», — сказал Путин, подчеркнув, что такими направлениями станут, прежде всего, информационные технологии, искусственный интеллект, генетика, когнитивные исследования.

«Университет станет ядром инновационного научно-технологического центра, который создаётся здесь, в Имеретинской долине. Его резидентами станут наши ведущие высокотехнологичные компании, а партнёрами — научные организации и университеты», — добавил Путин.

По словам президента, на университет должен сконцентрировать в себе интеллектуальный потенциал и самую современную инфраструктуру, здесь будут созданы условия для работы ученых с мировым именем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа Владимир Путин проводит в образовательном центре «Сириус» заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» по дальнейшему развитию центра. Он, в частности, сообщил, что в «Сириусе» прошли подготовку 4,3 тыс. педагогов из разных регионов России, и подчеркнул необходимость создания таких центров по всей стране.