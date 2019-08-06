Сочи, Краснодарский край, 6 августа, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Образовательные центры, подобные «Сириусу», должны появиться во всех регионах РФ. Об этом, подчеркивая тезис Послания к Федеральному собранию, заявил президент РФ Владимир Путин 6 августа в Сочи на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

Kremlin.ru Владимир Путин в образовательном центре «Сириус»

Владимир Путин «Уже говорил об этом в Послании Федеральному Собранию, ещё раз хочу подчеркнуть: мы стремимся к тому, чтобы «Сириус» становился настоящим созвездием, чтобы такие «звёзды» были во всех регионах нашей большой страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа Владимир Путин проводит в образовательном центре «Сириус» заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» по дальнейшему развитию центра. Он, в частности, сообщил, что в «Сириусе» прошли подготовку 4,3 тыс. педагогов из разных регионов России.