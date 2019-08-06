Сочи, Краснодарский край, 6 августа, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Образовательный центр «Сириус» активно делится методиками с другими школами, а за время работы центра здесь прошли подготовку более 4,3 тыс. педагогов. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин 6 августа в Сочи на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«Принципиально важно, что «Сириус» активно делится своими новыми, разрабатываемыми здесь методиками с другими школами, тиражирует лучший опыт. Программы подготовки здесь прошли уже более 4300 педагогов из разных субъектов Федерации, в том числе для работы в создаваемых региональных центрах, которые станут звеньями единой, общероссийской системы выявления и развития способностей детей», — отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 августа, президент находится в Сочи. В программе поездки — встреча с президентом Абхазии и посещение образовательного центра «Сириус».