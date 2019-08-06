Москва, 6 августа, 2019, 15:19 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе численность врачей по итогам 2018 года сократилась на 1 030 специалистов или почти на 1% по сравнению с 2017 годом. Средний показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения также снизился с 36,4 до 36 на 10 тыс. жителей округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы Статистического сборника Минздрава России за 2018 год.

Цитата из х∕ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Врач

Несмотря на то, что в Татарии трудится наибольшее число врачей в регионах ПФО, показатель обеспеченности медиками здесь самый низкий — 31,2 на 10 тыс. населения, чуть выше показатель в Марий Эл — 31,3 на 10 тыс. В Пензенской области обеспеченность специалистами-медиками составила 32,3 на 10 тыс. населения, в Нижегородской области — 32,7 на 10 тыс. жителей.

В Ульяновской области показатель достиг 34,5, в Башкирии — 34,9 на 10 тыс. граждан, 35,9 — в Кировской области, в Самарской и Саратовской областях — 37 и 37,3 на 10 тыс. жителей соответственно, в Пермском крае и Оренбургской области показатель составил 38,1 и 39,7 на 10 тыс.

Лидерами в Поволжье по обеспеченности врачами являются Удмуртия с показателем 41,4 на 10 тыс. человек, Чувашия — 43,2 и абсолютный лидер — Мордовия, где показатель составил 46,1 на 10 тыс. населения.

В среднем в России обеспеченность врачами составляет 37,4 на 10 тыс. населения. Лидером является Чукотский автономный округ — 66,5 на 10 тыс. населения, наименее обеспечена медиками Курганская область — 24,2 на 10 тыс. граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя зарплата врачей и медицинских работников в ПФО, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, составляет 59 249 рублей. Самая высокая зарплата — у врачей Татарии, в среднем они получают по 65 002 рубля. Врачам Мордовии платят ежемесячно в среднем 49 724 рубля — это самый низкий уровень в округе.

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