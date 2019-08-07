Москва, 8 августа, 2019, 02:04 — ИА Регнум. Информационный шторм, идущий в российских СМИ вокруг темы лесных пожаров, являет собой яркий яркий пример во многом удавшейся манипуляции. О том, почему доводы тех, кто продолжает нагнетать слухи о «катастрофе», не соответствуют действительности, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

(сс) skeeze Лесной пожар

Что бы ни говорили алармисты, никакой экологической катастрофы в ситуации с лесными пожарами в России в этом году не случилось. Площадь горящих лесов не больше, чем в предшествующие годы, и, разумеется, не имеет отношения к пресловутому «глобальному потеплению». Но информационный шквал, который удалось спустить как ком с горы, инициаторам удался, даже ведущие российские СМИ повелись на эту провокацию и начали бездумно перепечатывать доводы алармистов, зачастую не поинтересовавшись реальной картиной.

А реальность такова: леса горят по всему миру, еще и до появления человека как разумного вида леса горели, и лесной пожар — это один из видов естественного самоочищения лесного биоценоза. Человек же должен бороться с лесными пожарами ровно настолько, насколько он вынужден защищать от них свою собственность, здоровье и жизнь. Вот этот аспект нынешних пожаров и следует принять к максимально тщательному рассмотрению.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Лесные пожары: пример технологии создания демонов для давления на власть».