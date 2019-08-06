Санкт-Петербург, 6 августа, 2019, 11:19 — ИА Регнум. В Петербурге задержан еще один футбольный хулиган, напавший на бойцов ОМОН Росгвардии 3 августа на стадионе «Газпром Арена», во время матча «Зенит» — «Краснодар». Подозреваемый нанес омоновцу тяжелые травмы, из-за которых тот оказался в больнице.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль ОМОН Росгвардии

Как сообщили 6 августа в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, задержан местный житель, 1991 года рождения. По версии следствия, действуя умышленно и из хулиганских побуждений, он ударил сотрудника батальона ОМОН, причинив черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого отдела черепа.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». За это преступление грозит до 10 лет лишения свободы.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Там добавили, что расследование этого уголовного дела находится на контроле руководителя ГСУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был задержан другой футбольный хулиган, 1994 года рождения, ударивший в тот же день в том же месте заместителя командира оперативного батальона ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Мужчине уже предъявлено обвинение по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, 3 августа в перерыве матча между «Зенитом» и «Краснодаром» около одного из входов «Газпром-Арены» произошло столкновение болельщиков «Зенита» с бойцами ОМОН. В пресс-службе «Зенита» заявили, что «организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента».