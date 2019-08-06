Владивосток, 6 августа, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Спасательные подразделения МЧС заранее выдвинулись в районы, в которых прогнозируется максимальное воздействие идущего на Приморье тайфуна Francisco, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Морис де Вламинк. Рюэй-ла-Гадельер. Начало 1930-х

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Аэромобильная группировка спасателей выдвинулась в Уссурийский, Лазовский и Хасанский районы края, ещё одна группа спасателей выдвинулась в Кавалеровский район Приморья. Ожидается, что с утра 8 августа и до утра 9 августа на Приморье обрушится тропический тайфун Francisco, который движется к краю через Японское море. Синоптики прогнозируют очень сильные ливневые дожди, грозы, и усиление ветра до 23 м/с.

Основной удар стихии придётся на южные районы. По мнению Приморгидромета, наиболее сильные дожди пройдут во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Партизанске, Лазовском и Хасанском районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в связи с приближением тропического тайфуна Francisco объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что в течение 12 часов может выпасть более 55 мм осадков.