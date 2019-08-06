Новосибирский губернатор проконтролировал ход работ в перинатальном центре
Новосибирск, 6 августа, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Реконструкция Новосибирского областного перинатального центра ведётся с опережением графика. По словам региональных властей, при сохранении темпов он может быть сдан на несколько месяцев раньше графика. Во время выездного совещания сегодня, 6 августа, губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал ход работ на объекте реконструкции и оснащения акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Самая главная задача сегодня — закрыть тепловой контур здания, подвести коммуникации: отопление, канализацию, водопровод. Чтобы продолжить в зимний период внутренние работы», — сказал Травников.
Министр строительства области Иван Шмидт и генеральный директор ЗАО «Бердский строительный трест» Александр Воронин доложили губернатору, что тепловой контур планируют закрыть уже к концу августа, в сентябре строители будут готовы пустить в объект тепло, а также подключить его к канализационным и водопроводным сетям.
Двести строителей работают на объекте в две смены: установлено 85% окон и 75% межкомнатных перегородок, рабочие делают стяжку пола и штукатурят стены. В ближайшее время подрядчик сделает благоустройство территорий — взамен вырубленных деревьев будет высажена липовая аллея.
По словам Андрея Травникова, в 2021 году перинатальный центр будет введен в эксплуатацию. Он подчеркнул, что новые площади и оборудование позволят «разгрузить» отделения, которые последние пять лет работают в стеснённых условиях, переформатировать работу всего больничного комплекса и сделать её более эффективной.
Как ранее сообщало ИА REGNUM , строительство перинатального центра началось в Новосибирской области в 2013 году. В 2014 году работы на объекте были «заморожены» из-за финансовых трудностей.
28 мая 2019 года заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству объекта с АО «Бердский строительный трест» на сумму 499 млн рублей. Средства выделены из областного и федерального бюджетов. Всего регион получит из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение перинатального центра более 2,3 млрд рублей. Работы ведутся в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения».
Сегодня завершение строительства перинатального центра, предназначенного для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению, — одно из приоритетных направлений работы губернатора и областного правительства.
Здание перинатального центра в Новосибирской области будет 6−7-этажное с подвалом и техническим этажом. Мощность стационарного отделения — 213 коек на четыре тысячи родов в год, детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая — на 100.