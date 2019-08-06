Стокгольм, 6 августа, 2019, 11:04 — ИА Регнум. В университете шведского города Лунд открыли лекарство от злокачественных раковых клеток. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Раковые клетки

Ученые из шведского Лунда обнаружили необычные свойства молекулы, которая содержится в грудном молоке. Профессор Катарина Сванборг проводит исследования, демонстрирующие положительные результаты на пациентах. Среди пациентов, принявших препарат с содержанием молекулы грудного молока, наблюдается снижение количества раковых клеток.

По словам профессора Сванборг, этот препарат способен помочь в терапии, подавляя раковые клетки без вреда для здоровья и иммунитета пациента. Раньше единственным способом помочь человеку была химиотерапия, которая уничтожала раковые клетки вместе с иммунитетом человека, но новый способ обещает оказаться эффективнее и безопаснее.