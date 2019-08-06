В Швеции нашли средство борьбы с раковыми клетками
Стокгольм, 6 августа, 2019, 11:04 — ИА Регнум. В университете шведского города Лунд открыли лекарство от злокачественных раковых клеток. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.
Ученые из шведского Лунда обнаружили необычные свойства молекулы, которая содержится в грудном молоке. Профессор Катарина Сванборг проводит исследования, демонстрирующие положительные результаты на пациентах. Среди пациентов, принявших препарат с содержанием молекулы грудного молока, наблюдается снижение количества раковых клеток.
По словам профессора Сванборг, этот препарат способен помочь в терапии, подавляя раковые клетки без вреда для здоровья и иммунитета пациента. Раньше единственным способом помочь человеку была химиотерапия, которая уничтожала раковые клетки вместе с иммунитетом человека, но новый способ обещает оказаться эффективнее и безопаснее.