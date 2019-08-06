Екатеринбург, 6 августа, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Жители Среднего Урала стали чаще пользоваться авиарейсами до различных курортов. Об этом заявил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских (Екатеринбург) корреспонденту ИА REGNUM.

(сс)zoosnow Самолет в небе

За два летних месяца — июнь и июль 2019 года — через аэропорт Кольцово (Екатеринбург) прошли 575 тысяч пассажиров, которые летали на отечественные или зарубежные курорты. Это на 5% больше, чем в предыдущий период.

В аэропорте планируют сохранить прямые рейсы на курортные направления до конца октября.

Напомним, ранее из Екатеринбурга ушла авиакомпания Finnair. Она стала последним европейской компанией в сфере пассажирских авиаперевозок, работавшей в Свердловской области.