Новосибирск, 6 августа, 2019, 09:22 — ИА Регнум. В Новосибирскую область сегодня, 6 августа, прибыл ещё 31 человек из пострадавшей от наводнения Иркутской области. Иркутские семьи с детьми разместят в Новосибирском областном центре «Морской залив». Здесь они будут отдыхать и проходить различные оздоровительные процедуры, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

Вебер Яков Яковлевич. Наводнение. 1926

В центре работают психологи и педагоги.

В Новосибирской области 12 взрослых и 19 детей из Нижнеудинского района Иркутской области пробудут 21 день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Новосибирскую область прибыла первая делегация из 40 иркутских детей. Их заселили в санаторный оздоровительный центр «Березка». Позже, 1 августа, в регион прибыли ещё 14 человек (семь взрослых и семь детей) из города Тулун. Их поселили на базе санатория «Тогучинский».

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Вышедшие из берегов реки затопили более ста населённых пунктов. Есть погибшие.