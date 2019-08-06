Алма-Ата, Казахстан, 6 августа, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Три человека погибли во время тушения степных пожаров в Талдынском сельском округе Панфиоловского района Алма-Атинской области Казахстана. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе МВД республики.

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Один из погибших являлся работником Жаркентского учреждения лесного хозяйства, двое — местные жители. Кроме того, во время тушения пожара пострадали семь человек, получившие ожоги различной степени тяжести.

Отмечается, что в настоящее время на месте пожара находится более 13 единиц специальной техники и 59 человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям и департамента полиции Алма-Атинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Акмолинской и Кустанайской областях Казахстана казахстанские метеорологи зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ из-за лесных пожаров на территории России.

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