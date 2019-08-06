Обама призвал власти США ужесточить закон о контроле над оружием
Вашингтон, 6 августа, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама призвал власти страны ужесточить законодательство о контроле над вооружением, об этом 6 августа он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Таким образом экс-глава Белого дома отреагировал на стрельбу в Техасе и Огайо, где погибли десятки человек.
Напомним, трагические инциденты наподобие тех, что произошли в штатах Техас и Огайо, встречаются в США крайне часто, одной из причин этого является вторая поправка к конституции страны, защищающая право на свободное ношение огнестрельного оружия.
Каждый раз после очередного инцидента в обществе активизируются дискуссии о необходимости ограничить данное поправкой право, однако они, как правило, ни к чему не приводят и затухают до очередного инцидента.