Нижний Новгород, 6 августа, 2019, 08:04 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск Центробанка России о банкротстве лишённого 29 июля 2019 года лицензии АО Коммерческий банк «Ассоциация». Иск к производству пока не принят, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Исковое заявление зарегистрировано в базе суда 5 августа 2019 года, сумма исковых требований — 1 653 878 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лицензии банк, созданный в ноябре 1990 года в Нижнем Новгороде, лишился 29 июля 2019 года. Основание послужила «финансовая дыра» в 3,8 млрд рублей. Этих средств не оказалось на счетах общества, открытых в иностранном банке. Регулятор, обнаружив «недостачу», выдал предписание сформировать резерв «на возможные потери по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%», но в отчёте, предоставленном банком, говорилось, что «его капитал полностью утрачен».

У банка было 32 операционных офиса и одна оперкасса. Выплаты клиентам начнутся 8 августа. На апрель 2019 года крупнейшим акционером банка являлось ПАО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» — 36,73% и нижегородское ПАО «Завод им. Г.И. Петровского» — 14,24%. Доли имели несколько нижегородских компаний и группа физлиц.

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