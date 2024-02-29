На протяжении всего последнего времени Санкт-Петербург оказывался в центре внимания федеральных СМИ благодаря трем главным сюжетам: протестная голодовка заключенных, расследование убийства таджикской девочки на национальной почве, акция-маскарад левой молодежи против политики Владимира Путина. "В истории КПРФ, - пишет "Коммерсантъ" (1.3), - это первое после 1993 года прямое столкновение с властями".

Заговор "воров в законе"

23 февраля 2004 во все 16 зон Питера и области пришел "воровской прогон" - почта от авторитета, к исполнению обязательная для каждого заключенного. Присоединяясь к уголовной почте, "Новая газета", "Русский курьер", "Московская правда" и "Мегаполис-Экспресс" приводят текст записки: "Воровской прогон. С утра 24 февраля 2004 года все арестанты должны отказаться от пищи, выдаваемой администрацией "Крестов" и лагерей. Арестанты! Вы обязаны поддержать Старших Братьев и не остаться в стороне. Все мы лишены свободы, а не права на достойную жизнь! Поддержите и докажите своим поступком, что вы заслуживаете большего. Все это предпринимается против произвола и беспредела сук и ментов в "четверке". При прохождении ознакомиться исключительно всем. Желаю Золотой Свободы. Вор Леха Иркутский". Уже на следующий день - 24 февраля зэки 15 из 16 питерских СИЗО и лагерей начали акцию протеста против произвола администрации. Однако в скоре протестная голодовка заключенных оказалась заговором "воров в законе". 2 марта 2004 заместитель начальника ГУИН Минюста России Валерий Краев заявил: "Голодовку заключенных в двух следственных изоляторах и четырех колониях Санкт-Петербурга и Ленинградской области 24 февраля организовали криминальные авторитеты, находящиеся на свободе. Они же стали инициаторами подачи на следующий день более 100 жалоб заключенными СИЗО №2 ["Бутырка"] в Москве". (Известия. 3.3.2004) "По оперативным данным, - продолжает "Российская газета" (3.3), - всю кашу заварил Алексей Гудына [Леха Иркутский]. Сам он в это время был не за решеткой, но правоохранительные органы его активно разыскивали по обвинению в разбое. Поймали вора в законе уже после голодовки именно по обвинению в разбое".

"60% населения симпатизируют националистам"

Федеральная пресса продолжает следить за ходом расследования убийства 9-летней таджикской девочки в Санкт-Петербурге (9-10.2.2004). Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс в СМИ и вновь привлекло внимание российских СМИ к проблеме национализма. Убийство африканского студента в Воронеже и там же ответное нападение на русскую девушку рассматриваются как звенья одной цепи, свидетельство новой волны преступлений на национальной почве. СМИ вплотную подходят к проблеме скинхедов. Обсуждаются истоки движения, количество участников и идеология. 26 февраля 2004 на открывшейся в Москве Ассамблее общественных сил по противодействию ксенофобии, экстремизму и терроризму руководитель центра по изучению ксенофобии института социологии РАН Эмиль Паин сообщил, что хотя в националистические организации сейчас вовлечено сравнительно малое количество людей, тем не менее, 60% населения симпатизируют националистам: "Общественное сознание отнюдь не безразлично к националистам. Безразличным оно было вчера. А сегодня оно ксенофобно" (Новые известия. 27.2.2004).

"Мегаполис-Экспресс" (8.3) объявляет Питер "столицей скинхедовского движения". Федеральные СМИ обсуждают ряд судебных процессов в городе: расследование уголовного дела в отношении экстремистской молодежной группировки "Шульц-88" и приговор по делу скинхедов, убивших 13 сентября 2002 года торговца арбузами азербайджанца Мамеда Мамедова.

"Прокуратура Санкт-Петербурга закончила расследование уголовного дела в отношении экстремистской молодежной группировки "Шульц-88" и направила его в суд, - сообщает "Русский курьер" (5.3.2004), - лидер группы 24-летний Дмитрий Бобров (Шульц), обвиняется в возбуждении национальной и расовой вражды, публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя РФ и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность. Кроме него, на скамью подсудимых сядут еще пятеро -у них "только" возбуждение национальной и расовой вражды".

11 марта 2004 года "Горсуд Петербурга при большом стечении публики вынес первый в городе приговор по делу скинхедов, которых обвиняли в убийстве азербайджанца Мамеда Мамедова по мотивам национальной розни, - писал "Коммерсантъ" (12.3.2004), - решение судьи шокировало собравшихся: двое участников убийства получили по нескольку лет воспитательной колонии, а его организатор был отпущен на свободу... об этом суд просил сам представитель гособвинения". "Известия" (12.3) добавляют: "В связи с истечением сроков давности по данному преступлению". "Газета" (12.3) спешит напомнить: "Несмотря на то, что избиение азербайджанца было заснято на видеопленку, а само дело имело большой общественный резонанс, обвинение по ряду пунктов рассыпалось в суде".

Акция-маскарад левых - "Вова, домой!"

28 февраля 2004 в Петербурге состоялась акция-маскарад левой молодежи против политики действующего президента. Участники акции прошли по Маяковской улице и Невскому проспекту в масках, имитирующих Владимира Путина. На майках участников акции были написаны фразы, характеризующие "достижения" Путина в период его первого срока, - "Миссия провалена", "Лодка утонула", "Метро взорвалось", "Аквапарк обрушился". Ряд участников акции был задержан. Однако уже 1 марта Куйбышевский районный суд Петербурга отказался рассматривать дело левых активистов на основании того, что документы о задержании были оформлены с многочисленными нарушениями. "Советская Россия" (6.3) сообщает: "Вечером 3 марта известный питерский адвокат и правозащитник Юрий Карпенко, который с блеском доказал неправомерность действий правоохранительных органов в отношении задержанных 28 февраля молодых коммунистов, подвергся нападению и был жестоко избит двумя мужчинами в милицейской форме. Инцидент произошел у гаража пострадавшего, когда тот возвращался домой после чтения лекций студентам-юристам. По всей вероятности, сегодняшнее нападение стало местью со стороны глубоко униженных благодаря собственной некомпетентности и непрофессионализму питерских милиционеров", - заключает газета.

По какой-то неведомой причине большинство московских журналистов называют акцию-маскарад политическим "флэш-мобом". Хотя очевидно, что новомодное слово "флэш-моб" к политической акции левых неприменимо ни при каких обстоятельствах. "Флэш-моб" - это прежде всего случайная толпа, а в нашем случае "случайную" толпу привезли на автобусе из Москвы. "Столичная вечерняя газета" (1.3.2004) писала: "Чтобы осуществить задуманное, КПРФ привезла в Петербург автобус с тридцатью московскими комсомольцами во главе с бывшим менеджером ЮКОСа и пиарщиком КПРФ на парламентских выборах Ильей Пономаревым. Видимо, местным членам партячейки коммунисты столь ответственную миссию доверить побоялись". "Коммерсантъ" (1.3) добавляет: "Интересно, что господин Пономарев до прихода в КПРФ был вице-президентом компании "Сибинтек", принадлежащей ЮКОСу. Кроме того, сейчас он является помощником депутата Госдумы Алексея Кондаурова, бывшего руководителя аналитического управления ЮКОСа. Таким образом, в "деле ЮКОСа" неожиданно появился еще один фигурант. Второй организатор акции, Олег Бондаренко, был задержан примерно через час в одном из переулков за Гостиным двором".

Начальник Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Александр Бортников назначен заместителем директора - начальником департамента экономической безопасности ФСБ. Новым начальником департамента экономической безопасности (ДЭБ) ФСБ назначен кадровый контрразведчик генерал-майор Александр Бортников. До этого назначения он возглавлял УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Свою роль, - пишет "Газета" (3.3), - сыграло то обстоятельство, что генерал был давно и хорошо знаком с президентом - еще с тех времен, когда Владимир Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга".