Красноярск, 6 августа, 2019, 07:14 — ИА Регнум. В Красноярском крае растёт число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов, расположенном на территории воинской части в Ачинском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения 6 августа, по данным на 10:00 по местному времени за медицинской помощью обратились 12 человек. Детей среди пострадавших нет. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю После катастрофы

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Шесть человек с поражениями средней тяжести были госпитализированы — четверо в Ачинскую межрайонную больницу, двое направлены в Красноярск.

«Мужчинам оказывается специализированная медицинская помощь в Красноярском краевом госпитале для ветеранов войн и краевой офтальмологической больнице. Состояние госпитализированных средней тяжести», —уточнили в ведомстве.

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Ещё шесть человек получили лёгкие травмы, им госпитализация не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в воинской части рядом с посёлком Каменка Ачинского района, расположенном в 10 км от Ачинска Красноярского края? произошло ЧП. В хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам прогремели взрывы. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации, идёт эвакуация.