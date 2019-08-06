Москва, 6 августа, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Административный арест наложен на 109 человек по итогам двух протестных акций в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Мосгорсуда.

Victor Арест

По итогам протестов 27 июля суды арестовали 89 человек, ещё 20 — после 3 августа. Всего поступило 1,2 тыс. административных материалов, подавляющее большинство которых были составлены по различным частям ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Как сообщало ИА REGNUM, жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму будут перепроверены Центризбирком.