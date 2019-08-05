Белгород, 5 августа, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Полностью автоматизированную цифровую подстанцию открыли 5 августа в селе Никольское Белгородского района Белгородской области. Подобное сооружение — первое в Черноземье. Подстанция мощностью 35/10 кВ будет функционировать без обслуживающего персонала, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Mrsk-1.ru Торжественная церемония открытия подстанции 35/10 кВ «Никольское», Белгородская область

Данные о параметрах работы «умной» подстанции будут поступать по цифровым каналам передачи данных в Единый центр управления сетями филиала. Российский оператор электрических сетей «Россети Центр» выбрал Белгородскую область для опережающей реализации концепции цифровой трансформации. Здесь будут реализованы проекты, не имеющие аналогов в Центральной России. Так, в течение трёх лет планируется завершить процесс цифровизации всех подстанций региона, будут созданы цифровые районы электрических сетей, а в перспективе всю область покроют цифровой радиосвязью.

По данным энергетиков, на цифровизацию электросетевого комплекса будет направлено более 7 миллиардов рублей.