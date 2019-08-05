Москва, 5 августа, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Очередной скандал, связанный с коррупцией в системе образования разгорелся в сети интернет. Один из пользователей, представившийся выпускником столичного вуза рассказал о «покупке» ему красного диплома, в учебном заведении информацию опровергают.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Экзамен

Пользователь, представившийся Даниилом Вепринским сообщил, что документ об окончании с отличием высшего образования в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ему купили родственники. Публикация об этом была размещена на одной из электронных платформ. Пост быстро приобрел популярность и активно обсуждался в социальных сетях. В последствии вуз опроверг эти сведения, а сам выпускник в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что публикация этого поста была спланированной провокацией.

«Я вчера узнал об этом. Занимался своей деятельностью — я работаю помощником адвоката. И вот звонок на телефон из вуза, сообщают о такой новости, что в интернете появилось как бы от моего лица написанное сообщение, как купить красный диплом», — посетовал Вепринский.

Молодой человек опровергает информацию о том, что «покупал» диплом и уверяет, что автором скандальной публикации были его недоброжелатели.

«Три года моя семья, и я в том числе, завязаны в судебных тяжах с ПАО «Банк Екатерининский». У банка была отозвана лицензия и руководство с деньгами уехало за границу. Вклады нам не вернули», — отметил Вепринский.

Молодой человек заявляет, что его семья подала заявление, на основании которого возбудили уголовное дело, и ряд сотрудников финансовой организации в итоге осуждены за мошенничество. Вепринский уверен, что клевету в его адрес распространили осужденные лица или их близкие. Причём подобную дезинформацию о его семье публикуют в сети не впервые, однако раньше публикации касались его деда и матери. Причём информационные вбросы происходили примерно в те дни, когда суд первой инстанции и апелляция принимали очередное решение по делу.

В доказательство своей правоты выпускник МГЮА сообщил, что его семья ещё год назад написала заявление по факту клеветы, на основании которого возбуждено уголовное дело. Молодой человек хочет добиться приобщения к материалам дела и последней публикации о покупке им красного диплома.

«Дело это я так просто не оставлю», — пообещал Вепринский.

В свою очередь проректор МГЮА по учебной работе Мария Мажорина сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что система, выстроенная в вузе, исключает возможность «покупки» не только диплома, но и оценок за экзамены.

«В нашем университете реализуется многоуровневая система мероприятий, нацеленная на формирование высокого качества знаний обучающихся. Тщательно подбирается профессорско-преподавательский состав в соответствии с требованиями профстандарта. Наши преподаватели — выдающиеся ученые, практики, педагоги, по учебникам и научным работам которых учится вся страна», — отметила проректор МГЮА.

По её словам, преподаватели вуза систематически проходят обучение по программам антикоррупционного характера. К тому же, на всех стадиях образовательного процесса у нас участвуют внешние работодатели, а также выстроена система независимой и постоянной оценки знаний обучающихся.

«Ещё один инструмент независимой оценки знаний — ректорское тестирование, которое демонстрирует «остаточные знания» по дисциплинам. Мы строго подходим к вопросам отчисления за недобросовестное освоение учебного плана. Наконец, мы используем технические средства для контроля за процессом обучения. Наши аудитории оборудованы системой блокировки использования мобильной связи при сдаче экзаменов, системами видеонаблюдения. Все это — система мер нетолерантного отношения к недобросовестным практикам», — заявила Мажорина.