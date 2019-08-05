Курск, 5 августа, 2019, 20:57 — ИА Регнум. В Курской области ранние зерновые культуры убраны с 700 тыс. гектаров — выполнено 88% от плана. Как сообщили в комитете агропромышленного комплекса региона, уборка близится к завершению.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Все ранние зерновые культуры собраны в шести районах области — Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Медвенском, Обоянском и Суджанском. Наибольшая урожайность зафиксирована в Медвенском районе — 55,3 центнера с гектара. Средняя урожайность по области составляет 51 центнер с гектара.

По словам замгубернатора Алексея Золотарева, всего в 2019 году в регионе должны собрать около четырёх миллионов тонн зерна. С учетом кукурузы на зерно валовой сбор зерновых культур ожидается в пределах пяти миллионов тонн.