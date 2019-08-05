Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2019, 20:24 — ИА Регнум. В Сочи местным жителям и туристам удалось заснять на видео крупные водяные смерчи, которые наблюдаются в районе города. Видеозаписи публикуются в социальных сетях, а также телеканалом «Россия 24».

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Смерчи были сняты в микрорайоне Вардане 4 августа. На кадрах видно, что водяной столб подходит довольно близко к берегу и почти обрушивается на находящиеся на побережье дома.

Напомним, что в Сочи погода этим летом крайне переменчивая. То устанавливается сильная жара, то объявляется штормовое предупреждение и ветер усиливается до 25 м/с, идет дождь с градом.