Москва, 5 августа, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Жителя Подмосковья Владислава Синицу, якобы призывавшего убивать детей сотрудников правоохранительных органов, заключили под стражу. Соответствующее решение было принято 5 августа в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Синицы Владислава Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), сроком до 3 октября 2019 года», — сообщил представитель суда.

Отметим, что блогер Синица, известный под псевдонимом «Макс Стеклов», по версии следствия, призывал «совершать насильственные действия в отношении детей силовиков». Преступным умыслом, считают правоохранители, являлось возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.