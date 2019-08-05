Москва, 5 августа, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Прогноз о спаде российской экономики в 2019 году с большой долей вероятности должен сбыться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«С одной стороны, рецессия весьма вероятна. С другой стороны, не стоит драматизировать. Нынешние темпы роста настолько низкие, что формально создать рецессию может почти любое событие. Стоит экономике чуть-чуть замедлиться, и у нас наступит рецессия. Темпы роста близки к нулю и малейшее уменьшение приведёт к рецессии», — отметил эксперт.

По мнению экономиста, «вероятность рецессии» — звучит грозно. Однако фактически Россия в течение нескольких последних лет показывает темпы роста экономки, «сопоставимые с погрешностью».

«Поэтому специалисты констатировали то, что само по себе не вызывает сомнений», — отметил Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, члена президиума Столыпинского клуба Владислава Жуковского, рецессия в РФ может затянуться на несколько лет.