Милан, Италия, 5 августа, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Четвертая ветка миланского метра, которая свяжет город с аэропортом Линате, откроется 31 января 2021 года, передает информагентство Askanews в понедельник, 5 августа.

Enrico Donelli

Издание отмечает, что открытие новой ветки метро произойдет за несколько месяцев до местных выборов.

После введения в строй всей новой ветки метрополитен Милана будет занимать пятое место в Евросоюзе по пассажиропотоку — 86 миллионов человек в год, заявил мэр города Джузеппе Сала.