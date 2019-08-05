Москва, 5 августа, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Цены на нефть падают 5 августа на фоне роста опасений относительно роста мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на товары из Китая. В последствии это может снизить мировой спрос на топливо», — отметил эксперт.

Резкий обвал цен на нефть марки Brent на прошлой неделе переписал техническую картину. Котировки обновили локальный минимум на уровне $61,29 за баррель, тем самым подтвердили сценарий дальнейшего снижения в рамках нисходящего коридора. Таким образом, ближайшая целью является отметка — $59,45 за баррель.

«При этом американские нефтяные компании сократили число буровых установок. Тенденция сокращения наблюдается пятую неделю подряд, так как снижение цен на нефть побуждает бурильщиков следовать планам по сокращению расходов», — пояснил Капустянский.

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