Москва, 5 августа, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Ту социально-экономическую политику, которую проводят власти РФ, можно назвать разрушительной, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Государство держит экономику на голодном пайке через пресловутый механизм бюджетного правила, — сказал он. — Все доходы от нефти, больше 40 долларов за бочку, изымают из экономики и направляют на покупку валюты. Неважно, стоит нефть 100 долларов, 50 долларов или 500 долларов. Вся экономика страны живёт так, как будто нефть стоит 42 доллара. В результате мы видим скачкообразный рост закредитованности населения. Долги выросли более чем в полтора раза. Жители страны набирают долги, чтобы не умереть с голода и оплатить коммуналку. Поэтому не надо удивляться тому, что у нас 40% населения — это нищие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, нынешняя политика правительства РФ — это соучастие с Банком России в удушении российской экономики при помощи искусственно организованного денежного голода. Одним из результатов этой политики, по мнению эксперта, стало то, что заниматься бизнесом стало почти невозможно.