Санкт-Петербург, 5 августа, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Дорожные компании Петербурга обещают увеличить гарантийный срок эксплуатации на отремонтированные ими дороги. А власти города намерены увеличить финансирование дорожного строительства в Северной столице.

Дарья Драй ИА REGNUM Дорожный ремонт в Петербурге

Во время инспекционного осмотра завершающихся ремонтных работ на Фонтанной улице руководитель компании «АБЗ-Дорстрой» сообщил временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову, что срок службы дорожного полотна на этом объекте составит 12 лет.

В свою очередь, Беглов заявил, что правительство города намерено увеличить объемы ремонта дорог и финансирование этих работ. В этом году в Петербурге планируется отремонтировать 120 километров дорог по 119 адресам.

«Мы будем переходить на долгосрочные контракты с ответственными подрядными организациями, чтобы они могли заранее подготовиться к работам, взять кредиты, купить современную технику, обеспечить качество строительных материалов», — сказал Александр Беглов.

Он добавил, что качество дорожного ремонта будет контролировать передвижная лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием.

Добавим, что сегодня, 5 августа, начался ремонт Московского шоссе в Пушкинском районе. Участок от Софийского бульвара до реки Славянки длиной 1,76 км отремонтирует ЗАО «Трест» за 41,5 млн рублей.

Тем временем завершился ремонт проспекта Авиаконструкторов в Приморском районе. На участке длиной более 3 км АО «ВАД» выполнило ремонт покрытия проезжей части и тротуаров. Стоимость работ составила 144,42 млн руб.