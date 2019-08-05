Москва, 5 августа, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Обвиняемый в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев заключён под стражу. Соответствующее решение принял Пресненский районный суд Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Richard Bistrong Камера СИЗО

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абаничева Сергея Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядка — прим. ИА REGNUM ), сроком на 1 месяц 24 суток, до 27 сентября 2019 года», — отметил представитель суда.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное решение было принято в отношении другого фигуранта дела о массовых беспорядках Даниила Конона.