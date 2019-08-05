Москва, 5 августа, 2019, 13:43 — ИА Регнум. В комитет Госдумы по экологии поступает информация, согласно которой в местах пожаров на территории регионов Сибири и Дальнего Востока происходят вырубки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа, об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») в ходе совещания в нижней палате парламента.

Рубка деревьев

«Лес горит, но его продолжают вывозить. Видно, что это кустарные заготовители», — сказал Бурматов.

Он уверен, что некоторые пожары возникли по вине лесозаготовителей. Парламентарий указал на то, что низовые пожары даже выгодны лесозаготовителям — деревья погибают, но их древесина остается в сохранности и за нее можно получить деньги.