Воронеж, 5 августа, 2019, 13:41 — ИА Регнум. 48 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области приехали в Воронежскую область — все они отдохнут и пройдут санаторное лечение в санатории им. Ф.Э. Дзержинского, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. В регион приехали 19 детей из Нижнеудинского района и еще 29 — из города Тулун. Гостей приветствовали руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Гости из Иркутской области

В общей сложности дети проведут на отдыхе в Воронежской области 21 день. Их ожидают лечебно-оздоровительные процедуры, которые им назначат врачи, соляная пещера, галокамера и ежедневный кислородный коктейль. Финансирование санаторного лечения обеспечил Воронежский госуниверситет.

Также для гостей из Иркутской области подготовили экскурсионные поездки в музеи Воронежа, Воронежский океанариум и обзорную экскурсию по городу, сотрудники санатория подготовили для ребят квесты и спортивные мероприятия.