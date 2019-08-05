Москва, 5 августа, 2019, 13:11 — ИА Регнум. В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Не жги лес!

«Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог», — заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев в ходе совещания в Госдуме.

Это дает министерству основания полагать, что основной причиной катастрофы стало неосторожное обращение с огнем, в частности, окурки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, площадь лесных пожаров в 2019 году составила более 3 млн га.