Москва, 5 августа, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Военно-транспортный самолет Ан-26 отравлен на воздушную разведку самых крупных лесных пожаров в сибирских регионах. Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

(сс) Fedor Leukhin Ан-26

Самолет с межведомственной группой на борту вылетел из Красноярска. Экипажу предстоит выявить крупные очаги на территории Красноярского края и Иркутской области.

Кроме того, 5 августа два самолета-разведчика Су-24МР направлены в страдающие от пожаров регионы для аэрофотосъемки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в оборонном ведомстве отчитались о тушении лесных пожаров на площади 753 тыс. гектаров с помощью авиации.