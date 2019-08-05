Москва, 5 августа, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Цены на нефть 5 августа продолжают снижение и торгуются в районе отметки в $61 за баррель. Негативным фоном продолжает быть эскалация торгового конфликта между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

ArtseBie Нефть

«10-процентные пошлины на импорт в США из Китая товаров на сумму в $300 млрд вступят в силу уже с 1 сентября 2019 года. Сегодня утром Китай понизил юань до самого низкого уровня более, чем за 10 лет, а также попросил государственные компании приостановить импорт сельскохозяйственной продукции США», — пояснил эксперт.

Торговая война в очередной раз ставит мировую экономику под серьезный удар. Инвесторы все больше и больше сомневаются в благоприятном исходе конфликта. Замедление мирового ВВП все больше и больше беспокоит участников рынка.

В связи с этим, наиболее вероятный сценарий развития событий указывает на дальнейшее снижение нефтяных котировок из-за падающего спроса на сырье.

«Технические данные указывают на продолжение движения цены в нисходящем коридоре. Пробой горизонтальной поддержки $60,65 за баррель отправит цену на нефть к следующей поддержке в диапазоне $60,50−60,25. Важным событием может стать 7 августа отчет о запасах нефти в США от министерства энергетики США», — отметил Будаев.

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