Анкара, 5 августа, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Институт статистики Турции опубликовал данные, согласно которым, совокупные расходы туристов на территории Турции в 2019 году составили 12,6 млрд долларов. Из них 9,7 млрд долларов пришлось на расходы личного характера, а оставшиеся 2,9 млрд долларов — на различные расходы из туристических пакетов, включая транспорт, размещение и экскурсионные туры. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, 12% всех туристических расходов, или 1,548 млрд долларов, пришлись на покупку одежды и обуви. На медицинское обслуживание туристами было потрачено 537 млн долларов. Также известно, что 545 млн долларов было потрачено на сувенирную и подарочную продукцию. Самой большой статьей расходов здесь стали ковры — туристы купили их на общую стоимость в 52 млн долларов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отдых в Турции

Отмечается, что в 2019 году расходы граждан Турции за рубежом сократились на 21% в сравнении с первой половиной 2018 года и составили 2,1 млрд долларов.