Москва, 5 августа, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Предложение депутата Заксобрания Ленинградской области о запрете выдавать кредиты гражданам страны младше 25 лет — неправильное. Для российских банков молодая клиентская аудитория, активно берущая потребительские кредиты на те или иные нужды, — важнейший сегмент для работы. Невозможно молодежь поставить в стоп-лист и ограничить от кредитования, заявил корреспонденту ИА REGNUM PR-директор ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

kmicican Фигура мальчика с деньгами

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В июле Банк России смягчил денежно-кредитную политику и снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5 до 7,25%. Это означает, что кредиты могут стать еще доступнее. Ведь еще в июле средняя ставка по потребительскому кредиту составляла около 11,5% в рублях. Очевидно, что к осени можно будет увидеть еще более привлекательные ставки по кредитам.

«Нужны ли деньги молодежи? Конечно. У них свои потребительские потребности: туризм, гаджеты, медицинские или образовательные услуги, автокредитование. Молодым клиентам банков важно помнить, что их кредитная история должна начинаться безупречно. Любой кредит — это обязательство заёмщика, и в идеале ежемесячные выплаты по кредиту не должны превышать половину дохода заемщика», — пояснил эксперт.

Важно отметить, что в Москве и в крупных городах-миллионниках России выпускники престижных технических вызов (например, IT-специалисты и программисты) зарабатывают в среднем от 50 до 100 тысяч рублей. Это очень привлекательная клиентская аудитория для кредитных организаций. Многие молодые люди занимаются подработкой во время учебы в вузе.

«Поэтому нельзя категорично относить всю аудиторию с 18 до 25 лет в зону риска для банков. В конце концов, приличные банки сами могут решить и отказать в кредите неадекватному молодому заемщику, минимизировав риски невозврата средств и погружения в кредитную кабалу молодого потенциального клиента», — считает Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением выдавать кредиты гражданам страны младше 25 лет только на образование и покупку жилья.

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