Эль-Пасо, США, 5 августа, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Стрелок, устроивший массовое убийство в техасском городе Эль-Пасо, руководствовался ксенофобией, сообщает в своем твитере американский сенатор Кори Гарндер 4 августа.

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Кори Гарднер «Основываясь на информации правоохранительных органов, стрелком в Эль-Пасо был мотивирован ксенофобией и это случай внутреннего терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в американском Эль-Пасо (штат Техас) в результате вооруженного нападения у торгового центра погибли 20 человек. По подозрению в совершении масштабного преступления был задержан только один подозреваемый.