Волгодонск, Ростовская область, 5 августа, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Турбоагрегат четвёртого блока Ростовской АЭС отключён от сети, а реакторная установка переведена на минимально контролируемый уровень мощности, сообщает 5 августа пресс-служба компании «Росэнергоатом».

ArtemBegotsky Ростовская АЭС

Отключение турбоагрегата прошло в 04:08 по местному времени. В дальнейшем энергоблок №4 будет выведен в плановый предупредительный ремонт продолжительностью 45 суток.

Отмечается, что энергоблоки № №1, 2 и 3 работают на номинальном уровне мощности. Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории не изменялся и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Читайте также: В случае аварии на Ростовской АЭС 170 тыс. человек окажутся «в блокаде»