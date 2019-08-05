Москва, 5 августа, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Роспотребнадзор провел проверку питьевой бутилированной воды. В 2017 году по I полугодие 2019 года обнаружено более 32 тонн «нечистой» минеральной воды, сообщили в ведомстве.

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В более чем 300 тыс. партий питьевой воды, в том числе в бутилированной воде для детского питания, выявлены нарушения обязательных требований, включая требования к маркировке, нанесенной на упаковку.

Чтобы фальсифицированная продукция не попадала на прилавки магазинов, Роспотребнадзор предлагает маркировать питьевую и минеральную воду в бутылках.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор взял под контроль качество питьевой воды и воздуха. К 2021 году будет создана интерактивная карта контроля качества питьевой воды в России.

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