Новосибирск, 5 августа, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Медицинские учреждения районов Новосибирской области получили восемь новых машин скорой помощи. Автомобили выполнены на базе «ГАЗ Соболь» и «Газель». Ключи от машин сегодня, 5 августа, медикам вручил губернатор региона Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Восемь новых машин скорой помощи поступили в больницы Новосибирской области

По словам главы области, в 2019 году для новосибирских медучреждений планируется приобрести всего 35 автомобилей скорой помощи. Большая часть из первой партии поступит в центральные районные больницы региона, две машины предназначены для областного Медтранса.

Отметим, что, по данным, которые ИА REGNUM предоставили в правительстве Новосибирской области, в период с 2019 по 2024 год на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в регионе планируется направить 35,2 млрд рублей. Из этих средств 8,4 млрд рублей приходится на федеральный бюджет, 993 млн рублей — бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования области и около 26 млрд рублей — на консолидированный бюджет области.