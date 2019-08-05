Москва, 5 августа, 2019, 07:20 — ИА Регнум. В России зарплату, которая превышает 75 тыс. рублей, в месяц получают только 12% трудящихся граждан. Такими заработками могут похвастаться нефтяники, газовики, а также шахтёры. Об этом свидетельствуют данные «РИА Рейтинга». В целом в сфере «Добыча полезных ископаемых» высокие зарплаты получают 37% работников.

Зарплата

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Практически такой же уровень заработка также имеют рыбаки, выходящие на промысел в море (34%). Кроме того, выше среднероссийского уровня получают банковские работники (33%), а также специалисты, занятые в таких отраслях, как «IT, связь и массовые коммуникации» и «Профессиональная, научная и техническая деятельность».

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А вот работники лёгкой промышленности оказались в аутсайдерах по уровню зарплат — более 30% работающих в этой отрасли зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. Также низкие зарплаты получает каждый пятый работник сферы образования и сельского хозяйства.

Добавим, что за последние 20 лет средняя заработная плата граждан России увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года самая распространённая зарплата в России — модальная — составила 23,5 тыс. рублей. Это вдвое меньше, чем средняя зарплата в России, которая, по данным Росстата, в апреле достигла 47,7 тыс. рублей.