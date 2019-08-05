Красноярск, 5 августа, 2019, 06:42 — ИА Регнум. В Красноярске на Театральной площади танки испортили асфальтовое покрытие.

Скриншот со страницы группы «Ревизорро Красноярск». Vk.com В День ВДВ танки испортили асфальт в центре Красноярска

Испорченное асфальтовое покрытие снял на видео и выложил в интернет подписчик паблика «Ревизорро Красноярск» в соцсети «ВКонтакте». На видео видно, что к двум стоящим танкам ведут следы от гусениц, асфальт — в рытвинах.

Пользователь подчеркнул, что, чтобы избежать такой ситуации, можно было постелить доски, либо использовать специальные гусеницы.

Танки на Театральную площадь Красноярска привези в рамках акции «Военная служба по контракту — твой выбор!», проходившей 2 августа в День ВДВ, передаёт «Комсомольская правда — Красноярск».

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