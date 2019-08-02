День Воздушно-десантных войск отмечают в России ежегодно 2 августа. Дата утверждена указом президента РФ Владимира Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.

В этот день традиционно проходят праздничные концерты и показательные выступления Воздушно-десантных войск. Люди в голубых беретах по сложившейся традиции собираются в парках, вспоминают боевых товарищей.

В церквях в этот день проводятся праздничные богослужения. 2 августа по православному календарю — день Ильи-пророка. Этот святой стал духовным наставником и небесным покровителем российских Воздушно-десантных войск.