День ВДВ в Магнитогорске:
День ВДВ в южноуральском Миассе.
Фото: официальный сайт администрации Миасского городского округа http://g-miass.ru
За порядком в День ВДВ в Челябинске следили около 100 правоохранителей
Около ста полицейских следили за порядком в Челябинске во время празднования Дня ВДВ, передаёт «Телефакт».
Петербургские десантники в День ВДВ показали себя без фонтанов
Прохладный августовский день в Петербурге был расцвечен тельняшками десантников. Ветераны ВДВ в культурной столице России показали себя законопослушными и организованными гражданами. Фоторепортаж ИА REGNUM.
На калужской стеле «Журавли» увековечили новые имена погибших воинов
Два имени героически погибших военнослужащих были увековечены на стеле монумента «Журавли» мемориала десантникам, погибшим в локальных конфликтах при выполнении интернационального долга в ходе Афганской и Чеченской войн, в Калуге в День празднования Воздушно-десантных войск России 2 августа. Во время выполнения специальных задач в зоне боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики погибли сержант Василий Александрович Смирнов и младший сержант Роман Андреевич Долматов, посмертно награжденные Орденами Мужества.
Тысячи людей празднуют в московском парке День ВДВ — фоторепортаж
В Москве несколько тысяч человек собрались в Парке Горького отметить День ВДВ, передаёт 2 августа корреспондент ИА REGNUM.
Эпицентр празднования находится возле паркового фонтана. Масштабной развлекательной программы в парке нет. Можно отметить лишь полевую кухню с гречневой кашей и тушенкой, но съестные припасы, подготовленные организаторами, быстро закончились. Возможно, из-за аномально холодной погоды, установившейся в Москве. Из-за низких температур желающих искупаться в фонтане, в отличие от прошлых лет, было немного.
В День ВДВ автомобиль с уфимскими десантниками протаранил грузовик
В Уфе в день ВДВ автомобиль, в котором ехали несколько десантников, в районе парка Победы врезался во впереди идущий грузовик.
По словам очевидцев происшествия, в момент столкновения празднующие десантники пели военные песни, из окна автомобиля торчал зелёно-голубой флаг.
Выставки оружия, десантирование и автопробег: День ВДВ в Архангельске
В Архангельске все желающие смогли примерить на себя парашют, принять участие в патриотических конкурсах и посетить выставку оружия.
В челябинском Кыштыме открыли памятник десантнику
В Кыштыме Челябинской области 2 августа торжественно открыли памятник десантнику. Об этом сообщает портал «Первый областной».
Торжественная церемония была приурочена ко Дню ВДВ. Покрытый бронзовой краской бетонный солдат сидит на камнях.
Десантники возложили к монументу цветы. Теперь это место станет для них знаковым. Здесь они будут проводить митинги и другие мероприятия.
В Нижнем Тагиле анонсировали изменения в параде ко Дню Победы
В свердловском Нижнем Тагиле ветераны ВДВ могут пройти в параде обновлённой коробкой. Такую задачу им поставил глава местного отделения Союза ветеранов Афганистана Андрей Банников.
Он напомнил, что в 2020 году пройдут мероприятия к 75-летию Победы. А 2 августа десантники отпразднуют 90-летие ВДВ.
Напомним, в Нижнем Тагиле сегодня прошёл праздничный митинг. На нём собрались сотни человек, в том числе ветераны ВДВ. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. Со дня создания десантных войск прошло уже 89 лет.
День ВДВ в Нижнем Тагиле. Возложение цветов.
Фото: ntagil.org
Псковский губернатор: «Наши десантники возвращают детство сирийским детям»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил военнослужащих 76-й десантно-штрумовой дивизии ВДВ, которые «сейчас находятся на передовой в борьбе с терроризмом» в Сирии.
День Воздушно-десантных войск России в Сургуте.
Фото предоставлены Управлением документационного и информационного обеспечения администрации города Сургута.
В Нижнем Тагиле десантники собрались у памятника «Брод в неизвестность»
В свердловском Нижнем Тагиле сотни десантников собрались на праздничном митинге у памятника «Брод в неизвестность».
Памятник местного скульптора Анатолия Неверова находится на набережной Нижнетагильского пруда и посвящён воинам, которые погибли в локальных войнах. В честь 89-летия ВДВ здесь собрались сотни людей. С праздником их поздравил вице-мэр Валерий Суров. Он отметил, что любой десантник гордо встанет на защиту Родины, если это потребуется. Также он пожелал всем собравшимся крепкого здоровья и мирного неба.
«Это кровь, пот, боль»: День ВДВ в Сургуте
В экономической столице Югры, Сургуте, около 400 десантников собрались на торжественное мероприятие, приуроченное к 89-й годовщине со Дня образования Воздушно-десантных войск России. В Центральном сквере на территории памятника воинам-интернационалистам прошёл митинг.
Сегодня в Сургуте проживает более 700 бывших военнослужащих этого рода войск.
Благодаря усилиям местного объединения десантников на территории мемориала воинам-интернационалистам три года назад установили бюсты легендам ВДВ — Василию и Александру Маргеловым. Генерал Василий Маргелов считается основателем Воздушно-десантных войск России, его сын Герой России Александр Маргелов проявил в 70-е годы прошлого века мужество при испытании специальной военной техники.
Псков отмечает 89-ю годовщину «крылатой гвардии»
В Пскове традиционные праздничные мероприятия в День ВДВ состоялись на полигоне «Завеличье», где уже завтра, 3 августа, торжественно откроются соревнования «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр. Жители Пскова особенно гордятся 76-й дивизией ВДВ, которая дислоцируется в городе, и по праву называют её «псковской». День ВДВ для псковичей — один из любимых праздников.
Не все уральцы в восторге от праздничного настроения десантников. Некоторые заявляют, что люди в тельняшках и с флагами ВДВ кричат у них под окнами и вообще мешают общественному спокойствию.
В Челябинске День ВДВ прошёл под дождём
В Челябинске десантники отпраздновали День ВДВ под дождём и при не совсем летней температуре воздуха — порядка 13 градусов. Но это не помешало некоторым представителям «крылатой пехоты» искупаться в фонтанах.
Утром десантники приняли участие в традиционном автопробеге по городу. Затем на площади Революции состоялось торжественное построение. У Вечного огня ветераны ВДВ почтили память погибших. А затем в парке имени Юрия Гагарина прошла концертная программа.
День ВДВ в Воронеже. Фото управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области
В Воронеже построят Музей истории ВДВ
Церемония открытия закладного камня на месте строительства Музея истории ВДВ в парке Победы состоялась в Воронеже 2 августа — в День Воздушно-десантных войск. В церемонии принял участие губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.
«Нашему городу выпала честь стать родиной ВДВ. Это легендарный род войск, который заслуженно оценен не только военными специалистами, его уважает весь российский народ. Образ десантника вобрал в себя черты настоящего защитника Родины. Мужество, сила духа, высокая физическая готовность, воинское братство — все эти черты воспитывались в непростых, зачастую боевых условиях. Эта закалка позволяет десантникам с честью носить свое звание в мирной жизни, участвовать в патриотическом воспитании молодежи, за что им спасибо», — сказал Александр Гусев, поздравляя участников церемонии с праздником.
День ВДВ в Рязани: молебен во славу, дань памяти и спортивный праздник
Праздничные мероприятия в Рязани 2 августа начались с молебна во славу Рязани и Воздушно-десантных войск. На площади перед Успенским собором Рязанского Кремля торжественную службу провёл митрополит Рязанский и Михайловский Марк. На территории училища ВДВ открыли памятник первому командующему Воздушно-десантными войсками, дважды Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Василию Глазунову.
День ВДВ: операции десантуры, которые потрясли весь мир
Самые известные операции воздушно-десантных войск потрясали весь мир, рассказал автор книги «Десант страны Советов», корреспондент ИА REGNUM Алексей Суконкин. История ВДВ началась с прыжка с парашютом 12 вооруженных лётчиков, состоявшегося 2 августа 1930 года на аэродроме под Воронежем.
День ВДВ в Кургане.
Фото предоставлено пресс-службой горадминистрации Кургана.
На Урале сегодня прохладно, не выше плюс 15 градусов и местами дожди. Но те, кто отмечают День ВДВ, не изменяют своей традиции — купаться в фонтанах.
По Кургану «расплескалась синева»: День ВДВ в столице Зауралья
В Кургане 2 августа отмечают 89-ю годовщину создания воздушно-десантных войск. На территории Мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах во второй половине XX века, прошёл торжественный митинг.
Память о воинах — десантниках, погибших при исполнении воинского долга, присутствующие почтили минутой молчания.
По окончании мероприятия к мемориалу была возложена памятная гирлянда, венки и цветы.
Словом, День ВДВ в Кургане намечается провести в традиционном русле — до позднего вечера по городу будут ездить автомобили с флагами, а из колонок будет доноситься «Расплескалась синева, расплескалась».
Парк Горького в Москве стал центром празднования Дня ВДВ
В Москве 2 августа отмечают день Воздушно-десантных войск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Основные гуляния в столице проходят традиционно в Парке Горького.
«Здесь развернули полевую кухню, звучат военные песни, а вот из-за прохладной погоды искупаться в фонтане решаются немногие», — рассказал корреспондент.
В Калининграде оставили работающими фонтаны на День ВДВ
В Калининграде на День ВДВ власти не стали отключать фонтаны, что происходило всегда с 2011 года. Тем временем официальные мероприятия в честь 89-летия образования Воздушно-десантных войск России отмечают на аэродроме «Дэвау», где уже состоялся праздничный митинг, а память героев-десантников почтили минутой молчания.
В развлекательной части программы выступление каскадёров на различной технике, авто‑ и мотошоу, спортивные игры, показ оружия и десантного снаряжения, а также выступление «Чёрных беретов».
В Калуге «крылатая пехота» отметила День ВДВ шествием и минутой молчания
В Калуге непогода не помешала традиционному шествию по случаю Дня Воздушно-десантных войск РФ, на которое вышли более 250 человек. Участники праздничного мероприятия прошли организованной колонной по центральной улице города — Кирова. Маршрут военнослужащих запаса в десантных тельняшках и голубых беретах лежал от сквера Мира к Вечному огню на площади Победы. Здесь у мемориала десантникам, погибшим в локальных конфликтах при выполнении интернационального долга в ходе Афганской и Чеченской войн, состоялись минута молчания и митинг памяти. Также калужские десантники и их семьи возложили цветы к памятнику фронтовым медсестрам, могиле неизвестного солдата и мемориалу воинам-интернационалистам.
Пензенскому губернатору вручили почётный знак генерала Василия Глазунова
Митинг, посвящённый празднованию 89-летия создания воздушно-десантных войск, в Пензе состоялся у мемориала «Афганские ворота». Митинг открылся Гимном России, а затем прозвучал ружейный залп.
В Оренбурге ветераны-десантники второй день отмечают День ВДВ. 1 августа они приняли участие в сдаче донорской крови. Сегодня, 2 августа состоялся митинг.
Утром 2 августа ветераны ВДВ собрались у памятника В. П. Чкалову на набережной Урала и колонной прошли по главной городской улице — Советской, затем следуя до музея под открытым небом «Салют, Победа!», где состоялся митинг.
Минутой молчания и оружейным салютом участники митинга почтили память оренбуржцев, погибших при исполнении воинского долга, возложили цветы к Вечному огню.
В День ВДВ улицы Кузбасса патрулируют около тысячи сотрудников полиции
Общественный порядок сегодня в День ВДВ, 2 августа, в Кузбассе обеспечивают около тысячи полицейских. Для быстрого реагирования маршруты патрулирования нарядов полиции максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий. Места массового скопления людей заранее были обследованы полицейскими-кинологами со служебно-разыскными собаками. В помощь полицейским на улицы вышли более 250 сотрудников Росгвардии и 200 представителей общественности.
Нижегородские десантники отмечают День ВДВ в парке Победы
В Нижегородской области проживают около 23 тыс. человек, которые служили в ВДВ. Встречаются десантники в свой праздник в парке Победы на Гребном канале.
Традиционно торжества сопровождаются показательными выступлениями спецназа, праздничным митингом, возложением цветов к мемориалу генерала Василия Маргелова, викториной с проверкой знаний истории войск и состязанием по укладке парашютов.
В Краснодаре горожане прошли пешим и автомобильным маршем по центральной улице города. Марш завершился возложением цветов к памятнику погибшим солдатам.
Автор фото: Николай Хижняк © ИА REGNUM
Смотрите весь фоторепортаж — «В Краснодаре «голубые береты» отмечают День ВДВ»
Севастополь празднует день ВДВ. Фото пресс-службы правительства Севастополя.
Севастопольские десантники показали своё мастерство на День ВДВ
Десантники и военнослужащие разведывательных подразделений Черноморского флота провели показательное выступление в день 89 годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России.
«Основные праздничные мероприятия проходят на площади перед памятником «Матросу и Солдату» на мысе Хрустальный, где состоялись показательные выступления десантников. Зрители увидели захват базы террористов, обезвреживание бронеавтомобиля главаря бандитов, приемы рукопашного боя. В выступлениях также приняли участие воспитанники спортивного военно-патриотического клуба «Победа» и бойцы спецподразделения СОБР», — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Сотрудники Водоканала Санкт-Петербурга днем 2 августа отключили фонтан в Александровском парке, рядом с Адмиралтейством, в котором любят купаться граждане в День ВДВ. Накануне сегодняшнего праздника «голубых беретов» Водоканал предупредил, что будет немедленно отключать фонтаны при попытках искупаться в их чашах. Для оперативного реагирования у популярных городских фонтанов дежурят специалисты предприятия и сотрудники полиции.
В Ульяновске на площади 30-летия Победы состоялось торжественное возложение цветов к монументу памяти воинам, павшим в Афганистане, и к «Вечному огню». Собравшиеся вспомнили своих сослуживцев, которые не вернулись с полей сражений, и почтили их память минутой молчания. На стадионе «Старт» и примыкающей к нему улице 40-летия Победы прошел торжественный митинг. Гости смогли посмотреть выставку военной техники и снаряжения, плац-парад военного оркестра, увидели строевые приемы с оружием, показательные выступления кинологов, выступление творческих коллективов.
Фото: ugd.ru
Несколько десантников приземлились с парашютами в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге несколько десантников с парашютами приземлились в центре города. Прыжок совершили более четырёх человек.
Акция, приуроченная ко Дню воздушно-десантных войск, прошла в Екатеринбурге около 11:00 по местному времени. Парашютисты приземлились в Историческом сквере. В интернете уже появились видеозаписи прыжка, которые граждане делали со своих мобильных устройств.
В Краснодаре «голубые береты» отметили День ВДВ
День ВДВ в Краснодаре отметили маршем: по улице Красной 2 августа прошли десятки горожан, причастных к празднику. Город наполнился голубым цветом — на улицах города сотни человек, одетых в тельняшки и голубые береты. Флаги ВДВ бережно несут в руках, замечены флаги и на автомобилях.
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Воздушно-десантных войск.
«Во все времена на Воздушно-десантные войска возлагались самые сложные и ответственные задачи, которые воины «крылатой пехоты» решали оперативно, проявляя мужество и самоотверженность, сохраняя верность присяге.
Они героически сражались за свободу и независимость страны в ходе Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, показывали примеры стойкости и непобедимости в Демократической Республике Афганистан, в Северо-Кавказском регионе России, в локальных вооруженных конфликтах. Более четырехсот военнослужащих Воздушно-десантных войск удостоены высоких званий Героя Советского Союза и Героя России.
Нынешнее поколение воинов-десантников достойно продолжает славные традиции своих предшественников. Постоянно совершенствуя боевую выучку и профессиональное мастерство, «голубые береты» успешно используют современные вооружение и военную технику, эффективно выполняют специальные задания в самых экстремальных условиях», — говорится в поздравлении главы Минобороны России.
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил ветеранов и военнослужащих ВДВ с 89-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск. В своем поздравлении командующий ВДВ обратился ко всем категориям личного состава и ветеранам войск:
«Товарищи солдаты и сержанты! Прапорщики и офицеры! Товарищи генералы! Уважаемые ветераны, боевые друзья! Поздравляю Вас с 89-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск! Служба в войсках «крылатой гвардии» для многих из нас стала неотъемлемой частью и смыслом всей нашей жизни, по которой мы гордо идем с девизом «Никто, кроме нас…».
История развития войск знает немало примеров стойкости и мужества воинов-десантников, которые с достоинством и честью прошли суровые испытания всех войн и локальных конфликтов. Успех Воздушно-десантных войск основан на внутреннем духе русского воинства, взаимовыручки и настоящей мужской дружбы. Эти качества сквозь десятилетия связывают крепкими узами людей, превращая десантное братство в единую родную семью, которая год от года становится больше и сильнее.
Сегодня ВДВ — это высокомобильный род войск, которому отводится важная роль в обеспечении военной безопасности нашего государства. Благодаря государственной поддержке, продолжается совершенствование и развитие Воздушно-десантных войск, как основы войск быстрого реагирования. Современный десантник способен выполнять любую поставленную задачу, в любых суровых условиях, будь то азиатское солнце или арктический холод».
Особые слова благодарности адресованы ветеранам ВДВ:
«Хочу выразить слова признательности нашим ветеранам — это особая гордость войск. На их подвигах и бесценном опыте воспитывается нынешнее поколение «голубых беретов», сохраняются и передаются будущим защитникам отечества славные традиции русского воинства.
Как командующий Воздушно-десантными войсками, выражаю благодарность всему личному составу и ветеранам войск за добросовестный ратный труд, верность воинскому долгу и военной присяге, любовь к родной Отчизне.
Уважаемые товарищи! С праздником Вас! С Днем Воздушно-десантных войск! Желаю крепкого здоровья, чистого неба, новых успехов в службе на благо нашей Родины — Великой и Сильной России!».
Фото Минобороны РФ
Петербургские ветераны Воздушно-десантных войск и представители общественности в эти минуты возлагают цветы к Вечному огню на Марсовом поле по случаю Дня ВДВ, который отмечается 2 августа.
Программа торжеств продолжится митингом в сквере имени основателя ВДВ Василия Филипповича Маргелова на Приморском проспекте Северной столицы и театрализованной военно-спортивной и концертной программой в парке 300-летия Санкт-Петербурга.
По данным департамента культуры Нижнего Новгорода, в городе на сегодня проживают 12 ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны из войск ВДВ. Помимо этого, в городе живут свыше 25 тыс. человек, которые прошли службу в Воздушно-десантных войсках.
В рамках празднования Дня ВДВ в 12:30 мск на Марсовом поле в Санкт-Петербурге началась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. В ней участвуют ветераны Воздушно-десантных войск, члены их семей и друзья десантников, которые прошли шествием от Дворцовой площади к Марсову полю по Миллионной улице.
В Челябинске День ВДВ проходит под проливным дождём.
Приморье отметило День ВДВ
День ВДВ во Владивостоке начался с автопробега, который стартовал на острове Русский и закончился в парке Победы. Праздник собрал все возрастные категории: в десантных тельняшках и голубых беретах суровые мужчины выслушали официальные речи. Затем прозвучали различные музыкальные композиции с песнями на десантные темы.
День ВДВ в Иваново. Фото Дмитрия Рыжакова, предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области.
В Ивановской области отмечают День ВДВ
День Воздушно-десантных войск в Ивановской области открылся митингом у штаба 98-й гвардейской Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени воздушно-десантной дивизии. В мероприятиях участвует губернатор Станислав Воскресенский. Глава региона вместе с военнослужащими, ветеранами ВДВ, руководством регионального «Союза десантников» возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову.
«За свою недолгую историю — 89 лет — Воздушно-десантные войска на деле показали, что они способны и готовы отстаивать национальные интересы Российской Федерации в любых условиях и обстановке», — поздравил десантников командир 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Николай Чобан.
На Сахалине отметили День ВДВ
Торжественный митинг, посвященный 89-йгодовщине образования воздушно-десантных войск России, прошёл 2 августа в Южно-Сахалинске у памятника Скорбящей матери на площади Славы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
День ВДВ в Ульяновске будут праздновать два дня
Праздничные мероприятия в Ульяновске будут идти два дня. Площадками празднования стали парки и дворцы культуры: зрителей жут бесплатные кинопоказы, концертные программы, семейные соревнования.
В казанском парке Победы с минуты на минуту состоится закладка капсулы на месте будущего памятника ВДВ. Об этом сообщается в официальной группе «Союза десантников Казани».
В центре Петербурга началось шествие по случаю Дня ВДВ
Сразу после полуденного выстрела из пушки Петропавловской крепости в самом центре Петербурга, на Миллионной улице, началось торжественное прохождение ветеранов Воздушно-десантных войск.
В Новосибирске три фонтана на День ВДВ остались без воды
В Новосибирске сегодня утром, 2 августа, сотрудники «Горфонтана» приостановили работу трёх фонтанов.
Без воды на День ВДВ оставили фонтан в Первомайском сквере. «НГС. Новости» со ссылкой на начальника «Горфонтана» Валерия Науменко сообщили, что регламентные работы будут проводиться сегодня и на некоторых других фонтанах.
По данным «Вестей», на профилактику будут также закрыты фонтаны на улице Орджоникидзе и у ГПНТБ.
СМИ уточняют, что воду из фонтанов в Новосибирске перед Днём ВДВ начали сливать, после того как несколько лет назад молодой человек нырнул в фонтан глубиной полметра и погиб.
Ветераны ВДВ внесли большой вклад в успех Крымской весны — глава республики
Десантников с Днём ВДВ поздравил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, история ВДВ подаёт немало примеров героизма и воинской доблести: десантники проявили себя в битвах Великой Отечественной войны, в Афганистане и других сражениях.
«Нынешнее поколение десантников достойно продолжает славные боевые и патриотические традиции. В дни Крымской весны ветераны ВДВ внесли существенный вклад в сохранение мира и спокойствия на нашей земле. Десантные подразделения, дислоцированные в Крыму, укрепляют безопасность нашего региона. Поздравляю личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск, всех, кто проходил срочную службу в «крылатой пехоте»», — отметил глава РК.
В Бугульме (Татария) «голубые береты» свой праздник начали с традиционного пробега по городу под флагами ВДВ в 6:30 утра. Помимо этого, десантники приняли участие в богослужении, состоявшемся в церкви деревни Солдатская Письмянка. В 18:00 на центральной площади города начнётся праздничный концерт с показательными выступлениями.
С 89-й годовщиной со Дня образования Воздушно-десантных войск поздравил жителей города глава Ульяновска Сергей Панчин, отметив, что «на Ульяновской земле дислоцируется преемница героических традиций 104-й гвардейской дивизии ВДВ — 31-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада»:
Панчин пожелал землякам «успехов в службе, чистого мирного неба, покорения новых высот, крепкого здоровья и благополучия».
В Чебоксарах день ВДВ начали с прыжков и показательных выступлений на территории местного аэроклуба. После полудня состоится официальное открытие праздника с выступлениями творческих коллективов и дегустацией армейской каши.
Движение в центре Москвы ограничат в День ВДВ
Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено 2 августа в связи с празднованием 89-й годовщины образования Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.
В частности, с 06:00 до 16:00 будет ограничено движение по улице Ильинка на участке от Биржевой площади до Красной площади. С 07:00 до 16:00 будет перекрыта площадь Васильевский спуск.
Уточняется, что ограничения движения затронут в том числе и общественный транспорт.
В Новосибирске День ВДВ отметили не в парке, а на набережной
В Новосибирске празднование Дня Воздушно-десантных войск в этом году перенесено из Центрального парка на Михайловскую набережную. В настоящее время в парке устанавливают сухой светомузыкальный фонтан, который городу подарил президент ПАО «Сбербанк» Герман Греф.
В праздничной программе Дня ВДВ в Новосибисрке — традиционные показательные выступления воинов-десантников, выставка техники и оружия времен Великой Отечественной войны, соревнования военно-патриотических клубов, концерт и многое другое.
В Ярославле в день ВДВ помолятся, помашут шашками и прыгнут с парашютами
День ВДВ ярославские десантники официально отмечают в военно-мемориальном комплексе «Никто кроме нас!» у Музея боевой славы. Ветераны десантных войск и юнармейцы возложат цветы к памятнику легендарному командующему воздушно-десантных войск, Герою Советского Союза Василию Маргелову и почтут память павших товарищей.
К 12:30 десантники приглашают всех желающих в военно-патриотический центр им. В. Терешковой в посёлке Карачиха, где пройдут показательные выступления десантников и прыжки с парашютом.
Памятник воинам воздушно-десантных войск в Заинске. Скриншот страницы zainsk-inform.ru
В Перми 2 августа в честь Дня Воздушно-десантных войск состоялся митинг. Несмотря на дождливую и холодную погоду, утром десантники начали собираться на набережной Камы. Шествие состоялось по улицам Монастырской и Сибирской до сквера Советской Армии. Ветераны ВДВ возложили цветы и венки к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу и памятнику «Разорванное братство».
По ходу движения колонны десантников радостно приветствовали жители Перми, которые останавливались на обочине, махали руками и кричали слова поддержки.
Празднование Дня ВДВ продолжается на стадионе «Юность», где проходят состязания по армреслингу, метанию гири, разборке-сборке автомата, перетягиванию каната.
Стоит отметить, 2 августа на территории Пермского края под запрет попала розничная продажа алкогольной продукции.
Водоканал Петербурга предостерег отмечающих День ВДВ от купания в фонтанах
Петербургский Водоканал предостерег горожан и гостей Петербурга от купания в фонтанах во время празднования Дня ВДВ, которое состоится 2 августа: за сохранностью фонтанов в центре города и местах массовых гуляний будут наблюдать специалисты совместно с правоохранительными органами.
«При любой попытке отдыхающих забраться в чашу фонтана подача воды будет отключена, пока «пловец» не покинет гидросооружение», — отметили в Водоканале.
Основные мероприятия Дня ВДВ в Петербурге пройдут в центре города. В полдень начнется торжественное прохождение ветеранов ВДВ от Дворцовой площади до Марсова поля по Миллионной улице. В 12:30 на Марсовом поле состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. В 15:00 в парке 300-летия Санкт-Петербурга на Приморском проспекте состоятся театрализованная военно-спортивная и концертная программа и концерт.
«ВДВ — это школа мужества»: в Омской области поздравляют десантников
Десантников с профессиональным праздником сегодня, 2 августа, поздравили губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Заксобрания региона Владимир Варнавский.
«В российской армии ваши войска занимают особое место. ВДВ — это настоящая школа мужества», — говорится в поздравлении.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковника Андрея Сердюкова с Днем ВДВ. Бибилов выразил уверенность, что молодежь будет хранить и приумножать традиции старшего поколения ВДВ, а также отстаивать интересы России и оберегать покой мирных граждан.
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В день Воздушно-десантных войск 2 августа 2019 года во 2-м парке Заинска (Татария) открывается памятник воинам Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает «Заинск-информ».
Инициаторами создания скульптуры выступили участники заинского десантного братства, которые и собрали средства. Автором проекта является скульптор Фазыл Шиапов, которому потребовалось на создание памятника полтора года.
В Воронеже, в отличие от многих городов, решили не выключать фонтаны в День ВДВ, как и в День ВМФ — напротив, работают фонтаны в центре Воронежа 2 августа в режиме выходного дня. В Кольцовском сквере с 21:30 включат еще и светомузыку.
Приуроченная ко Дню ВДВ акция «Военная служба по контракту — твой выбор!» в Красноярске. Скриншот трансляции Минобороны России, YouTube
Путин поздравил десантников с профессиональным праздником
С профессиональным праздником десантников поздравил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что служба в ВДВ «требует высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества», и напомнил, что представители легендарной «крылатой пехоты» всегда с честью выполняли свой воинский долг и свято хранили верность присяге и боевому братству. Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает заложенные ветеранами патриотические традиции.
День ВДВ: «Соколы России» покажут красноярцам фигуры высшего пилотажа
В Красноярске 2 августа, в День ВДВ, пройдёт шоу истребителей и парашютистов. Также красноярцев и гостей города ждёт выступление группы военных лётчиков Воздушно-космических сил России «Соколы России», которое начнётся в 14:30 по местному времени.
«Соколы» на тяжёлых сверхманевренных истребителях Су-35С покажут тактические приёмы воздушного боя на предельно малой высоте (до 200 м) в ограниченном пространстве. Также гостям праздника продемонстрируют групповой высший пилотаж. Они увидят «петлю Нестерова», «бочку», «вираж».
Утром 2 августа в Красноярске у памятника воинам-интернационалистам на Поклонной горе прошёл митинг и церемония возложения венков. Основная площадка празднования — Центральный парк, где проходит праздничный концерт.
В Красноярске проходит акция «Военная служба по контракту — твой выбор!»
День Воздушно-десантных войск. На учении частей Московского военного округа близ г. Воронежа впервые в советской военной истории в тыл «противника» выброшена группа (12 человек) парашютистов во главе с Л. Г. Миновым. Затем с самолетов Р-1 десантированы пулеметы, винтовки и боеприпасы. Следом была выброшена группа парашютистов во главе с Я. Д. Мошковским. Эта дата считается днем рождения советских Воздушно-десантных войск. (Минобороны РФ)