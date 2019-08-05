Хабаровск, 5 августа, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Из-за повышения уровня воды в Амуре до 4 метров и выше бассейновым управлением было принято решение перенести причалы для теплоходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Причал в Хабаровске

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Для удобства причальных операций в Хабаровске было принято решение о переносе мест причаливания речных теплоходов, ходящих по Амуру. Сделано это было ввиду изменения уровня воды в Амуре, который утром 5 августа составил 443 см.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске, во избежание затопления города высокой водой крупнейшего за последнее время паводка, производится отсыпка защитной дамбы, которая позволит защитить город от 10-метровой волны паводка.