Владивосток, 5 августа, 2019, 05:40 — ИА Регнум. К Приморью приближается тропический тайфун Francisco, удар стихии обрушится на регион 8 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тайфун

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Основной удар тайфуна Francisco придётся на южные прибрежные районы Приморья. Здесь ожидается выпадение до 50 мм осадков за 12 часов и менее, скорость ветра превысит значение 18−23 м/с.

Ожидаемый уровень подъёма рек составит полтора метра, с возможными резкими подъёмами до трех метров. Будут подтоплены сельскохозяйственные угодья и участки дорог, расположенные в низменных местах. Более всего подтоплениям будут подвержены Уссурийский, Хасанский, Лазовский, Ольгинский, Октябрьский, Партизанский и Шкотовский районы.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за сложной паводковой обстановки и непрекращающихся проливных дождей режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Еврейской автономии. Волна паводка подтопила значительные территории, нанеся серьёзный ущерб сельскому хозяйству региона.