Хабаровск, 5 августа, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Ежесуточный подъём воды в Амуре в районе Хабаровска составляет 21 см, в ближайшие дни ожидается увеличение темпа подъёма до 50 см, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время уровень воды в Амуре в Хабаровске составляет 4 метра, при прохождении гребня паводка ожидается подъём уровня до 5,8 — 6,3 метра, защитные дамбы наращиваются до высоты, способной защитить от 10-метрового паводка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске производится отсыпка створов защитной дамбы после моделирования ситуации с подъёмом воды свыше 6 метров. В таком случае появляется реальная угроза подтопления жилых домов в низменных частях города. Работы по отсыпке дамбы предполагается закончить за два дня до подхода к Хабаровску гребня паводка.