Москва, 5 августа, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в России в результате мора уже погибло 1,3% поголовья пчёл, чиновники предлагают «не драматизировать». Первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов в рамках видеоконференции заявил, что «массовой гибели нет», но ситуация показала необходимость паспортизации пасек. Вопрос развития пчеловодства в стране планируется также поднять 5 августа 2019 года в ходе совещания под председательством вице-премьера по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексея Гордеева. Об этом ИА REGNUM сообщили в минсельхозпроде Татарии.

Waugsberg Пчёлы

В видеоконференции от Татарии, которая попала в список одного из самых пострадавших регионов, приняли участие заместители главы минсельхозпрода республики Николай Титов, Назип Хазипов и Ильдус Габдрахманов, а также глава ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ» Фаиз Динмухаметов.

Ранее на конференции отмечалось, что в 25 субъектах Федерации России на сегодня погибло 1,3% от общего «поголовья» пчёл — 39,6 тысяч от 3,09 млн пчелосемей. ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства» отметило, что причин может быть две. Первая — это рано наступившая весна с высокой температурой воздуха, которая привела «к быстрому развитию вредителей, а также выход их нескольких генераций», и в итоге «применение инсектицидов с одним и тем же действующим веществом вызвало выработку резистентности к ним у каждого последующего поколения, в результате чего возникла необходимость использования других инсектицидов, которые наиболее опасны для медоносных пчёл». Вторая причина в нарушении инструкции по профилактике отравления пчёл пестицидами, которая оговаривает правила использования агрохимикатов и пестицидов, а также не уведомление пчеловодов об обработке.

Джамбулат Хатуов, которого цитирует пресс-служба минсельхозпрода Татарии, в ходе видеоконференции заявил, что речь о массовой гибели не идёт:

«Драматизировать ситуацию нет смысла — массовой гибели нет. Однако сложившаяся ситуация показала необходимость проведения паспортизации пасек и создания реестра пчеловодов каждого региона с их фактическим размещением. Это поможет аграриям проводить более качественное информирование пчеловодов о применении средств защиты растений, которые могут повлиять на состояние пчёл во время медоноса».

Вопрос развития пчеловодства в России обсудят ещё раз сегодня, 5 августа 2019 года, на совещании, где вице-премьеру Алексею Гордееву доложат о ситуации.

Читайте также: В Татарии из-за массового мора пчёл опасаются завоза фальсификата мёда

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о массовой гибели пчелиного поголовья пчеловоды из разных регионов России начали сообщать ещё в июне. Жалобы в адрес федеральных властей с просьбами повлиять на ситуацию полетели из Татарии, Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Пензенской, Тамбовской, Курской, Рязанской, Владимирской, Липецкой областей и других регионов. Проблема затронула и Сибирь, и Урал, и Поволжье, а также центральные регионы. Пасечники среди причин называли бесконтрольное использование пестицидов на полях, контроль за которыми с 2011 года был снят с Россельхознадзора, а другому ведомству не передан. На сегодня Минсельхоз РФ разработал законопроект, которым ведомству возвращают надзорные функции. В ряде регионов по фактам массовой гибели пчёл уже возбуждены уголовные дела, а пострадавшим пасечникам выплачиваются компенсации. В связи с тем, что основной период медосбора и развития пчелосемей, — июль-август, пчеловоды переживают, что мор пчёл продолжится, а сокращение производства мёда приведёт к появлению фальсификата на рынке.