Вашингтон, 5 августа, 2019, 02:50 — ИА Регнум. Устроившими бойню в Огайо и в Техасе — тяжелобольные люди, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп, сообщает Associated Press.

Denoel Paris Стрельба

Комментируя сообщения о двух инцидентах с массовыми убийствами в двух штатах, президент США сказал, что стрелков нельзя считать нормальными людьми.

Трамп заявил, что в его стране такого быть не должно, но при этом бойни, которые были устроены в двух штатах — не единичные случаи, такое происходит не первый год, и это нужно остановить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девять человек погибли и 26 получили ранения в результате нападения на жителей Дейтона (штат Огайо, США). Стрельбу устроил один из посетителей.

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Днём ранее убийство 20 человек произошло в городе Эль-Пасо (штат Техас, США). Стрельба была открыта в рядом с торговым центром.