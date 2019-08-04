Тверь, 5 августа, 2019, 02:06 — ИА Регнум. Возгорание произошло на крыше поезда «Сапсан» на перегоне Тверь — Редькино, сообщили в пресс-службе РЖД.

Levk3110 На крыше поезда

Инцидент с «Сапсаном» №755 (Санкт-Петербург — Москва) произошёл 4 августа. На перегоне Тверь — Редькино погиб зацепер, получивший смертельную травму.

В результате поезд опоздал на 49 минут. Возгорание было ликвидировано. Подробностей об обстоятельствах гибели зацепера пока не приводится.