Москва, 4 августа, 2019, 21:51 — ИА Регнум. МИД РФ направит в адрес США и Германии официальное обращение в связи с вмешательством их дипломатов и журналистов во внутренние дела страны. Об этом 4 августа сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

По ее словам, посольство США было активно вовлечено в организацию протестных акций, опубликовав маршруты передвижения акции под видом прогулки по городу.

«Как до субботних хождений, посольство Соединенных Штатов активнейшим образом было вовлечено во всю эту деятельность», — отметила Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД затронула вопрос участия СМИ иностранных государств в освещении несанкционированных акций 3 августа в Москве, в первую очередь речь шла о немецком телеканале «Дойче велле», журналисты которого призывали жителей Москвы присоединиться к несанкционированным протестным акциям, и действиях пресс-секретаря посольства США, которая публично выразила свое мнение о результатах незаконного митинга.

«Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — заявила Захарова.

Напомним, по данным ГУ МВД РФ по столице, в минувшую субботу в несанкционированный митинг были вовлечены порядка 1500 человек. Протестные акции были вызваны отказом Избиркома регистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу некоторых общественных деятелей, в связи с несоблюдением требований сбора подписных листов.