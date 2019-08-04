Москва, 4 августа, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Руководитель и сотрудники Роскомоса выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной академика, директора астрокосмического центра Физического института РАН им. Лебедева Николая Кардашёва. Об этом 4 августа сообщается на официальном сайте госкорпорации.

Ras.ru Николай Кардашёв

«Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин и все сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Николая Семёновича. Вечная память!», — говорится в заявлении.

Коллеги академика также отметили его большой вклад в развитие радиоастрономии, назвав его одним из основоположников этого направления.

«Главным делом в жизни Николая Семеновича стал научный международный проект «Радиоастрон», над созданием которого он работал более 30 лет», — уточняется в письме.

Напомним, советский и российский астрофизик, член совета Российской академии наук по космосу скончался 3 августа 2019 года, на 88-м году жизни. К его заслугам относят предвидение существования пульсаров и создание «шкалы Кардашева», согласно которой внеземные цивилизации подразделяются на несколько уровней в зависимости от уровня освоения ресурсов и энергопотребления. Кроме этого, он долгое время возглавлял международный космический проект «Радиоастрон», признанный коллегами и учеными успешным.